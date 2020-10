Bologna: rapine e furti in gioielleria, arrestata banda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province di Modena e Brindisi, i carabinieri del comando provinciale di Bologna, con l’ausilio di quelli dei comandi provinciali, hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, diretta dal Procuratore Giuseppe Amato, nei confronti di quattro pregiudicati, tre stranieri di origine albanese (due 24enni ed un 28enne), nonché di un 23enne brindisino, per i reati di rapina aggravata e furto aggravato in concorso. Sono ritenuti responsabili di due rapine in due gioiellerie, poste in essere in pieno giorno, travisati e armati di martelli e piedi di porco, utilizzati non per minacciare le commesse e infrangere le vetrine dei preziosi. Le rapine si sono verificate nel Bolognese tra giugno e agosto a Casaleccio di Reno e Castel Maggiore. Mediante l’analisi del traffico telefonico, la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza dei centri commerciali e delle telecamere del controllo del traffico comunali, i sopralluoghi ed i rilievi sulle vetture rubate asportate per commettere le due rapine, sono stati individuato i quattro membri della banda: tre albanesi domiciliati a Guiglia (Mo) e l’italiano residente a Brindisi. (segue) (Ren)