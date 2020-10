Bologna: rapine e furti in gioielleria, arrestata banda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle serrate attività tecniche di intercettazione, si è inoltre appreso che i componenti del sodalizio criminale fossero in procinto di porre in essere una nuova rapina nel centro Italia e, pertanto, l’Autorità giudiziaria si è determinata nell’adozione di un provvedimento di fermo sussistendo il concreto pericolo che gli indagati potessero darsi alla fuga all’estero subito dopo la commissione del reato. Durante le perquisizioni domiciliari nella provincia di Modena sono stati rinvenuti e sequestrati i capi di abbigliamento, le calzature, i passamontagna ed i piedi di porco utilizzati per le rapine, oltre che modiche quantità di hashish e cocaina. Inoltre, nell’appartamento ove dimoravano i tre albanesi fermati a Guiglia è stato rintracciato un connazionale arrestato in flagranza di reato per possesso di documenti di identità contraffatti. (Ren)