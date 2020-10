India: coronavirus, quasi 6,4 milioni di casi e centomila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sono entrate in vigore le nuove linee guida pubblicate ieri dal ministero dell’Interno per la quinta fase di ripresa delle attività al di fuori delle zone di contenimento. Dal 15 ottobre potranno riaprire, secondo apposite procedure operative standard, i teatri e le sale cinematografiche con un limite massimo del 50 per cento dei posti occupati, le piscine e i parchi di divertimento. Inoltre, saranno consentite le fiere per addetti ai lavori (business to business). Dopo il 15 ottobre gli Stati potranno decidere di riaprire le scuole e gli altri istituti di istruzione in modo graduale, anche se la didattica a distanza dovrà restare la modalità preferita; sarà consentita l’apertura dei laboratori di ricerca. Dopo il 15 ottobre potranno essere organizzati eventi con più di cento persone, il limite attuale, ma negli spazi chiusi fino al 50 per cento della capienza e a un massimo di 200 persone. (segue) (Inn)