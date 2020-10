Coronavirus: ricercatori italiani individuano nuove prospettive terapeutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metotrexato è in grado di inibire la duplicazione del Sars-CoV-2 – il virus che causa la sindrome respiratoria Covid-19 – ed ha il potenziale di limitarne gli effetti, se utilizzato sui pazienti ai primi sintomi o che hanno sviluppato sintomi lievi della malattia. La scoperta, per ora a livello di laboratorio ma destinata alla sperimentazione clinica, è stata fatta da ricercatori dell'università di Milano-Bicocca e dell'università di Brescia ed è descritta nell'articolo "Methotrexate inhibits Sars-CoV-2 virus replication "in vitro" appena pubblicato sul JouRnal of Medical Virology. La ricerca è partita da un approccio sistemico, che ha focalizzato una funzione virale, però connessa al metabolismo della cellula ospite. Come tutti i virus, il Sars-CoV-2 per replicarsi ha bisogno di fare tante copie delle due parti di cui è costituito: l'Rna, l'acido ribonucleico, ovvero il corredo genetico, e la parte proteica (esteRna). Per replicare il suo Rna, il virus deve utilizzare nucleotidi, metaforicamente dei "mattoncini da costruzione" che però devono venir forniti dalla cellula umana che lo ospita. L'idea dei ricercatori è stata quindi di intervenire non sul virus, ma sulle cellule ospiti dei pazienti lievi o ai primi sintomi: se si blocca la produzione dei nucleotidi, il virus non riceve più materiali per fare copia di se stesso. Viene, per così dire, "affamato" e non può proliferare all'interno dei polmoni né migrare in altri distretti del corpo. Ne viene così limitato il potenziale infettivo. (segue) (Com)