Coronavirus: ricercatori italiani individuano nuove prospettive terapeutiche (2)

- Per riprodurre questo meccanismo biologico, i ricercatori hanno sperimentato su cellule in vitro, presso il laboratorio di microbiologia dell'università di Brescia, diretto dal professore Arnaldo Caruso, il metotrexato, un farmaco approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) e utilizzato da decine di anni in terapie antitumorali e su patologie autoimmuni. Questo farmaco è in grado di inibire la biosintesi delle purine, uno dei costituenti dei nucleotidi che vengono prodotti dalle cellule per costruire il proprio Rna. I risultati della sperimentazione hanno soddisfatto le aspettative: utilizzando questo approccio di biologia sistemica, i ricercatori sono riusciti a dimostrare che il metotrexato, somministrato in quantitativi paragonabili a quelli usati per altre terapie già consolidate, inibisce la replicazione dell'Rna del Sars-CoV-2, la sua sintesi virale e quindi la sua replicazione. Il virus viene così tenuto "sotto controllo". Inoltre potrebbe essere impiegato efficacemente su altre varianti del Sars-CoV-2 che risultassero insensibili a futuri vaccini o trattamenti antivirali specifici. Alla sperimentazione in vitro seguirà al più presto lo studio clinico sull'efficacia del metotrexato nell'inibire la duplicazione del Sars-CoV-2. L'obiettivo è confermare se il farmaco sia in grado di ridurre gli effetti del virus sui pazienti dai sintomi lievi o precoci. Per prevenire, in combinazione con la risposta del sistema immunitario del paziente, la diffusione dell'infezione e l'insorgenza di possibili complicazioni fatali. (segue) (Com)