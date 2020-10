© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani a Catania con Meloni e Salvini per dire che ci vuole una riforma della giustizia. Non è un'azione contro i magistrati ma il potere giudiziario non può sostituirsi a quello legislativo". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a "24 Mattino" su Radio 24, in riferimento al processo al leader della Lega, Matteo Salvini, sul caso Gregoretti.(Rin)