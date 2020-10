Difesa: partito Al Joumhouri chiede che venga rivelato il contenuto dell'accordo militare Tunisia-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano tunisino (Al Joumhouri), formazione politica extraparlamentare, ha espresso la sua "sorpresa" per la mancata divulgazione dei termini dell'accordo militare firmato ieri dal ministro della Difesa, Ibrahim Bartagi, e il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, che mercoledì ha visitato la Tunisia nell'ambito di un tour che include diversi paesi del Maghreb. Il Partito repubblicano ha chiesto al governo di divulgare il contenuto di questo accordo militare tra i due paesi. Si tratta di una “roadmap per la cooperazione alla difesa" di 10 anni si basa sul partenariato forte, di lunga data e strategico tra i due paesi e stabilisce come gli Stati Uniti e la Tunisia lavoreranno insieme a stretto contatto nel prossimo decennio per contribuire alla stabilità e alla sicurezza in Africa e altrove, si legge in un nota del ministero della Difesa. (Tut)