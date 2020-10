© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Monastir, Akram Sebri, ha annunciato che la commissione regionale per la lotta ai disastri ha deciso di introdurre un coprifuoco in città dalle 20:00 alle 6:00 per 15 giorni e questo a causa della diffusione di l'epidemia da coronavirus nella città tunisina. (Tut)