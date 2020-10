Migranti: Tajani (FI), frontiere non diventino un colabrodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attenzione a non far diventare le nostre frontiere delle frontiere colabrodo, soprattutto adesso che c'è il rischio Covid". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a "24 Mattino" su Radio 24. Commentando poi i decreti sicurezza che il governo si appresta a modificare, Tajani ha ribadito che l'immigrazione è un problema ampio ed europeo: "Siamo favorevoli alla proposta della von der Leyen ma deve essere migliorata", ha specificato in riferimento al patto europeo sull'immigrazione.(Rin)