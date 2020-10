Cultura: torna con la sesta edizione il Festival Internazionale dei Depuratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival Internazionale dei Depuratori nasce nel 2015 da un progetto di Ornella Piluso, fondatrice e direttore artistico dell’Associazione culturale e Movimento di pensiero Arte da mangiare mangiare Arte. La manifestazione si propone di presentare i Depuratori come luoghi emblematici di una nuova coscienza e prospettiva, necessarie per guardare alle sfide attuali in campo ambientale e sociale con sguardo e mente “depurati”. Il veicolo scelto per attuare questa depurazione di sguardo è il linguaggio universale dell'arte e della cultura, che riesce ad andare al cuore di questi temi e sensibilizzare il pubblico. Il Festival si configura dunque come un momento di confronto tra esperti, ingegneri, artisti, studiosi, membri delle istituzioni e pubblico sulle più urgenti tematiche ambientali - come quelle della depurazione, del risparmio energetico, dell’economia circolare e del benessere universale - affrontate attraverso una prospettiva ludica e multidisciplinare. Sabato 3 ottobre dalle ore 09.30 prenderà il via la 6a edizione del Festival Internazionale dei Depuratori con l’inaugurazione del nuovo ciclo di mostre del MAF – Museo Acqua Franca. In questa peculiare edizione, che accoglie al suo interno diversi progetti, le grandi installazioni concludono il percorso formativo del 1° Laboratorio di Curatela Artistica del MAF – un progetto che rientra nelle azioni del bando La Città Intorno della Fondazione Cariplo. Con la sua 6° edizione il Festival propone mostre, performance e incontri dedicati ai “talenti femminili” e declinati secondo i molteplici significati attribuiti dagli artisti a tale definizione. Una tematica affrontata con l’intento di mettere in luce anche le problematiche attuali, e insieme storiche, delle pari opportunità, della violenza di genere e del riconoscimento mancato, o sottaciuto, assieme al valore della donna e delle sue doti. (segue) (Com)