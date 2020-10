Cultura: torna con la sesta edizione il Festival Internazionale dei Depuratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli artisti del MAF – Museo Acqua Franca, che saranno presenti per illustrare le loro opere al pubblico, hanno voluto rendere omaggio a differenti talenti femminili, sia mettendo in evidenza aspetti del femminile, sia in modo più specifico, con riferimento a figure - storiche o familiari, universalmente note o più nascoste - scelte e onorate per un loro impegno particolare. Le opere realizzate sono quindi intese a rappresentare le attitudini e il sentire femminili, che si sono espressi in rapporto al lavoro, l’ambiente, la ricerca, la famiglia, l’arte… La vastità e le opportunità offerte dalla tematica, affrontata non solo da numerosi punti di vista ma anche con differenti approcci metodologici e artistici, hanno permesso la realizzazione delle diverse mostre d’arte del MAF protagoniste del 6° Festival Internazionale dei Depuratori: Depuratore di Milano Nosedo, Grandi installazioni: “Il talento delle donne fra ambiente, ricerca, benessere e eredità ancestrale”: grandi installazioni che interpretano i talenti delle donne declinati negli ambiti dell’ambiente e della ricerca; colti nelle eredità femminili familiari e culturali o rappresentati dalla forza della donna e dalle sue abilità di cura e protezione. Performance: “Un minuto di silenzio”, performance di Alex Sala. Questi sono i progetti sviluppati nell’ambito del Laboratorio di Curatela Artistica. Fra le altre mostre e interventi d’arte si segnalano: “RicAma i Sogni”, ricamo verrà realizzato sul 79º #LenzuoloSOSpeso “Buon Riposo” iniziato da Agata Bernard. “L’ara del talento delle donne”, mostra collettiva e performance: un omaggio alle figure femminili che si sono impegnate o tuttora si impegnano in un determinato campo di ricerca, lavoro o azione, spesso senza notorietà. Ai loro nomi - riportati sulle piastrelle che vanno a costruire l’ara - verranno aggiunti quelli delle donne che il pubblico presente all’inaugurazione vorranno ricordare. Le storiche grandi installazioni del MAF, opere della raccolta museale d’archivio del MAF - Museo Acqua Franca riadattate nel tempo. Mostra fotografica di Giuseppe Prenzato. (segue) (Com)