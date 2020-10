Cultura: torna con la sesta edizione il Festival Internazionale dei Depuratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Depuratore di Milano San Rocco con “I talenti delle donne”: mostra di mini installazioni all’ingresso dell’impianto. “Diario d’artista e dei ricordi: la mia mamma”, mostra di libri d’artista: diari e presentazioni - inseriti all’interno di un container - in cui gli artisti indagano il rapporto con la figura femminile più immediata per tutti: la madre. Ogni libro traccia un profilo della figura materna. “Attaccamento e affezione: mostra di arte calamitata” Esposizione di magneti d’arte sulle pareti esterne del container. Intervento ludico degli artisti invitati a produrre alcune calamite d’artista, riproduzione concreta di quell’attaccamento - inteso come cura, affezione e sensibilità per cose e persone - che è qualità peculiare delle donne. “Il talento della protezione: il silenzio”, Installazione dell’artista topylabrys sul tema della “protezione” come caratteristico talento femminile. In un contesto d’eccezione per discutere di tematiche ambientali, un particolare riguardo viene dato quest’anno anche al tema del benessere, attraverso la mostra presente al Depuratore di Milano San Rocco: “Arredo per vacche e amici, i progetti”: mostra finale delle idee innovative inviate dai partecipanti al bando di concorso “Arredo per vacche e amici”. Quest’ultimo, organizzato da Arte da mangiare mangiare Arte e MAF, nasce con l’intento di valorizzare progetti inediti atti a promuovere il benessere degli animali da allevamento intensivo. Tale concorso, inserito all’interno del palinsesto di Milano Design City, ha visto la collaborazione con Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona e ha come media partner Ruminantia. L’argomento sarà ulteriormente approfondito tramite l’incontro “Agro Cultura Alimentare: benessere degli animali da allevamento”, organizzato in collaborazione con Ersaf Regione Lombardia, che metterà al centro le più attuali problematiche relative al rapporto tra benessere alimentare e alimentazione. Il bando di concorso “Arredo per vacche e amici” ha ottenuto il patrocinio di: Mipaaf Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Coldiretti Lombardia; Comune di Milano; Fidspa; Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, ADI Associazione per il Disegno Industriale. Nel corso della manifestazione si susseguiranno visite guidate, momenti di confronto, performance e dibattiti fra Arte e Scienza aperti alla cittadinanza sia in presenza che online, con la partecipazione di esperti dei vari settori. (Com)