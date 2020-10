Bielorussia: Consiglio europeo, adottare misure restrittive senza indugio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo sostiene la necessità di imporre misure restrittive verso i responsabili delle violenze in Bielorussia e invita il Consiglio dell'Unione europea ad adottare senza ritardi la decisione. Inoltre, i Ventisette incoraggiano la Commissione europea a preparare un piano globale di sostegno economico per la Bielorussia democratica. E' quello che si legge nelle conclusioni, relative alla situazione in Bielorussia, della prima giornata di lavori del Consiglio europeo straordinario. Il Consiglio europeo condanna l'inaccettabile violenza da parte delle autorità bielorusse nei confronti dei manifestanti pacifici come pure le intimidazioni e gli arresti e le detenzioni arbitrari a seguito delle elezioni presidenziali, di cui non riconosce i risultati. Il Consiglio europeo sostiene pienamente il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso nuove elezioni libere e regolari, senza interferenze esterne. Il Consiglio europeo invita le autorità bielorusse a porre fine alla violenza e alla repressione, a rilasciare tutti i detenuti e i prigionieri politici, a rispettare la libertà dei media e la società civile e avviare un dialogo nazionale inclusivo. Conviene sulla necessità di imporre misure restrittive e invita il Consiglio ad adottare senza indugio la relativa decisione. Il Consiglio europeo incoraggia inoltre la Commissione europea a preparare un piano globale di sostegno economico per la Bielorussia democratica. Per quanto riguarda la centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza nucleare e ambientale.(Beb)