Ruanda: famiglia dell’oppositore Rusesabagina denuncia torture e abusi nei suoi confronti (2)

- Tuttavia lo stesso Rusesabagina ha denunciato il mese scorso un presunto “complotto” nei suoi confronti. Nel corso di un’intervista rilasciata al “New York Times” – autorizzata dal governo ruandese e avvenuta alla presenza di funzionari governativi del Ruanda – sostiene infatti di essersi imbarcato volontariamente su un aereo privato che credeva fosse diretto a Bujumbura, in Burundi, dove aveva programmato di parlare alle chiese su invito di un pastore locale. Il volo è invece atterrato a Kigali, dove è stato arrestato dalle autorità ruandesi. Ieri un tribunale di Kigali ha respinto la richiesta di rilascio su cauzione avanzata dai legali di Rusesabagina. Nel respingere la richiesta, nella quale i legali sottolineavano il fragile stato di salute del loro cliente, la giudice Dorothee Yankurije ha sostenuto che data la gravità delle accuse, l'imputato deve trascorrere 30 giorni in carcere mentre le autorità completano le indagini. "Stare in carcere non impedirà a Rusesabagina di ricevere cure mediche", ha sentenziato Yankurije. Durante l'udienza, Rusesabagina ha giurato di non tentare la fuga dal Ruanda durante il processo, dove potrebbe rischiare l'ergastolo se condannato. Nel frattempo il tribunale di Kigali si pronuncerà oggi sull'appello di Rusesabagina per ottenere il rilascio su cauzione. Rusasebagina – il cui ruolo nel salvare 1.200 ruandesi durante il genocidio del 1994 è stato celebrato nel film "Hotel Ruanda" – è stato arrestato lo scorso 31 agosto con 13 capi di accusa, tra cui terrorismo, finanziamento del terrorismo, incendio doloso, rapimento e omicidio. Il governo ruandese ha accusato Rusesabagina, leader del Movimento ruandese per il cambiamento democratico (Mrcd), di aver preso parte a presunti attacchi da parte dei ribelli del Fronte di liberazione nazionale (Fln) nel sud del Ruanda, lungo il confine con il Burundi. (segue) (Res)