Ruanda: famiglia dell’oppositore Rusesabagina denuncia torture e abusi nei suoi confronti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex direttore d'albergo durante il genocidio in Ruanda del 1994, Rusesabagina ha usato il suo lavoro e la sua rete di contatti con la minoranza etnica hutu per proteggere i tutsi in fuga dal massacro. Subito dopo il genocidio Rusesabagina lasciò il Ruanda e prese la cittadinanza belga, tuttavia per anni ha vissuto in Texas. Il 66enne, insignito nel 2005 della medaglia presidenziale degli Stati Uniti ed altri premi per i diritti umani, è accusato in particolare di essere la mente di diversi attacchi, tra cui quello avvenuto a giugno del 2018 a Nyabimata, nel distretto di Nyaruguru, ed un altro a dicembre dello stesso anno a Nyungwe, nel distretto di Nyamagabe. Nel 2011 l'oppositore era stato accusato di aver finanziato la sovversione in Ruanda, ma contro di lui non era stata mossa alcuna accusa formale: l'imprenditore aveva respinto le accuse affermando che contro di lui esiste una campagna diffamatoria. Più volte in passato Rusebagina ha espresso critiche nei confronti del presidente Kagame: a giugno dello scorso anno, per esempio, accusò il governo di aver autorizzato il ricorso sistematico alla tortura per costringere il capo ribelle Callixte Nsabimana a confessare i suoi legami con gruppi terroristici. L’oppositore ha inoltre accusato il governo di Kagame di aver fatto uccidere diverse figure dell'opposizione e di aver fatto “regolarmente torturare” gli attivisti detenuti “in patria e all'estero”. (Res)