Nagorno-Karabakh: Consiglio Ue, parti si impegnino in cessate fuoco e soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo chiede la cessazione immediata delle ostilità in Nagorno-Karabakh ed esorta le parti a rinnovare l'impegno a favore di un cessate il fuoco duraturo e di una risoluzione pacifica del conflitto. Si legge nelle conclusioni della prima giornata di Consiglio europeo straordinario. I Ventisette hanno sottolineato che la perdita di vite umane e il costo per la popolazione civile sono inaccettabili e che non ci può essere alcuna soluzione militare al conflitto né alcuna interferenza esterna. "L'Azerbaigian e l'Armenia dovrebbero avviare negoziati sostanziali senza precondizioni. Il Consiglio europeo esprime il proprio sostegno ai copresidenti del gruppo di Minsk dell'Osce e chiede all'Alto rappresentante" dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "di prendere in esame ulteriori misure di sostegno dell'Ue al processo di risoluzione", si legge. (Beb)