Hong Kong: 86 arresti per le proteste nel giorno della Festa nazionale

- La polizia di Hong Kong ha arrestato 86 persone nel corso delle manifestazioni che hanno avuto luogo ieri in città in occasione della Festa nazionale del Paese. Lo riferisce l'emittente "Rthk" secondo cui il numero di arresti è aggiornato alle 22 di ieri, primo ottobre, mentre le forze dell'ordine avrebbero proseguito i pattugliamenti anche durante la notte. Molti agenti di polizia hanno presidiato la zona di Causeway Bay sin dal mattino. Nei giorni scorsi la polizia aveva respinto una richiesta del Fronte per i diritti umani civili di tenere una manifestazione a Hong Kong, citando motivi di salute pubblica e di sicurezza, insieme al divieto di riunioni pubbliche con più di quattro persone previsto dalle normative anti-pandemiche. Lo scopo della manifestazione del fronte era di mostrare sostegno ai 12 residenti di Hong Kong arrestati nella Cina continentale mentre tentavano di fuggire verso Taiwan. Ieri, 30 settembre, la Procura popolare del distretto Yantian a Shenzhen ha approvato formalmente gli arresti dei 12 fermati in mare il 23 agosto circa 70 chilometri a sud-est della città. (segue) (Cip)