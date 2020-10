Hong Kong: 86 arresti per le proteste nel giorno della Festa nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle proteste di ieri gli agenti hanno alzato più volte la bandiera blu, un avvertimento alle persone di disperdersi in caso di raduni illegali. Secondo la stampa locale, non c'erano segni visibili di proteste organizzate e le persone che erano uscite a fare acquisti in occasione del Festival di metà autunno hanno lamentato che le forze dell'ordine stavano reagendo in modo eccessivo. Secondo i resoconti, gli animi si sono infiammati quando alcune persone hanno forzato i cordoni che la polizia utilizza per trattenere le persone. A Great George Street, gli agenti hanno alzato la bandiera gialla per avvertire la folla in merito alla violazione della legge e che potevano essere perseguiti. A un uomo fermato dalla polizia è stato anche chiesto di togliersi la maschera in modo che gli agenti potessero scattargli una foto. A Mong Kok, alcuni agenti antisommossa hanno anche perquisito diverse persone prima di lasciarle andare. L'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, in un post sul suo account Twitter, ha scritto: "Non c'è niente da festeggiare al mio pronto rilascio. Dimostra solo come il governo di Hong Kong non stia facendo il proprio lavoro, dovrebbe dedicare impegno ad aiutare i 12 giovani richiedenti asilo, non arrestandomi nell'ambito dell'assurdo divieto anti-maschera. Questo perché l'effetto della coercizione non può essere una soluzione, né costringerà il popolo di Hong Kong ad arrendersi". (segue) (Cip)