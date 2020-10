Ungheria: premier Orban, funzionari Ue dovrebbero essere neutrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'Unione europea dovrebbero essere neutrali. Lo ha detto il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Commentando la sua richiesta di dimissioni della vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova, Orban ha detto che non ha ancora ricevuto una risposta ma la attende a Bruxelles. L'Ungheria ritiene che i membri della Commissione, Jourova inclusa, debbano rimanere neutrali e non mostrarsi irrispettosi nei confronti degli Stati membri e dei loro cittadini, evitando l'adozione di "due pesi e due misure", ha detto Orban. Se Jourova avesse parlato in termini altrettanto impertinenti "a proposito dei tedeschi o dei francesi", il premier ungherese dice che questi non lo avrebbero tollerato e "non possiamo essere certi che Jourova sarebbe rimasta al suo posto". (segue) (Vap)