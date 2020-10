Ungheria: premier Orban, funzionari Ue dovrebbero essere neutrali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban ha chiesto le dimissioni della vicepresidente della Commissione europea in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen. Nella missiva il premier magiaro replica alle "dichiarazioni pubbliche offensive" fatte da Jourova all'indirizzo dell'Ungheria, da lei definita "una democrazia malata" in un'intervista pubblicata dal settimanale tedesco "Der Spiegel". Secondo Orban la vicepresidente "ha insultato i cittadini europei di nazionalità ungherese dicendo che non sono nella posizione di formare una propria opinione indipendente". La richiesta di Orban segue quella di analogo tenore della ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, che ha anch'essa invocato le dimissioni di Jourova. Per la guardasigilli ungherese nessuna istituzione democratica dovrebbe tollerare un leader che usa insulti come quelli da lei usati nell'intervista a "Der Spiegel". "Definire l'Ungheria come una democrazia malata umilia il popolo ungherese, contraddice i valori europei e porta vergogna alla Commissione europea", ha scritto Varga via Twitter. (Vap)