Bankitalia: nuovo servizio per accesso ai dati della Centrale Rischi

- Dal 2 ottobre 2020, le società iscritte nel Registro delle imprese presso le Camere di Commercio possono sottoscrivere sulla piattaforma “Servizi on line” della Banca d’Italia un abbonamento per ricevere al proprio indirizzo Pec, in automatico e con frequenza mensile, i dati della Centrale dei rischi. L’abbonamento - si legge in una nota di Bankitalia - è gratuito, ha durata di un anno, è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante munito di Spid o Cns. (Com)