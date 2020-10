Ungheria-Cina: premier Orban, lotta comune a coronavirus ha intensificato amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban ha espresso i propri auguri al primo ministro cinese Li Keqiang per il 71mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare della Cina. Lo ha fatto in un messaggio in cui si è detto convinto che la profonda amicizia tra i due paesi abbia resistito alle sfide poste dal tempo e le sue fondamenta restino solide. Orban ha affermato di essere felice di riconoscere che la partnership strategica con Pechino, la cooperazione 17+1 e la Belt and Road Initiative riflettono fedelmente il successo della cooperazione tra Ungheria e Cina che prosegue da molti anni. "I nostri sforzi congiunti nella lotta alla pandemia di coronavirus hanno a più riprese testimoniato dell'amicizia tra le nostre nazioni", si conclude il messaggio di Orban. (Vap)