Cina-Usa: ambasciatore cinese a Washington, portare relazioni bilaterali sulla strada giusta

- Cina e Stati Uniti dovrebbero impegnarsi a portare le relazioni bilaterali sulla strada giusta senza perdere tempo. Lo ha dichiarato ieri, primo ottobre, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, durante un evento virtuale in occasione della 71ma Giornata nazionale della Cina e del Festival di metà autunno. Cui ha sottolineato che Pechino è impegnata nella "crescita solida e stabile delle relazioni Cina-Usa" e si oppone fermamente a una nuova "guerra fredda". Riconoscendo che le relazioni bilaterali stanno vivendo "gravi difficoltà, raramente viste negli ultimi 41 anni", il diplomatico ha auspicato che entrambe le parti attenuino le divergenze e risolvano le controversie attraverso il dialogo e la negoziazione. "I due paesi non dovrebbero perdere tempo e dovrebbero piuttosto portare i legami bilaterali sulla retta via senza conflitto o scontro, ma con rispetto reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutti", ha detto. L'ambasciatore ha poi ribadito l'impegno della Cina per uno sviluppo pacifico, aperto, cooperativo e comune, rimarcando che Pechino non cercherà mai l'egemonia o l'espansione. "Una relazione stabile fra Cina e Stati Uniti è nell'interesse di entrambe le parti. Pechino è pronta a sviluppare relazioni con Washington con buona volontà e sincerità", ha aggiunto.(Cip)