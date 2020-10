Romania: Psd, segnalato a Osce e Commissione europea andamento delle amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) ha inviato delle segnalazioni all'Osce e alla Commissione europea in merito alle ultime elezioni amministrative in quanto ci sono “troppi sospetti” di frode. Lo ha detto il leader del Psd, Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva privata "Antena 3". "Mi fido della magistratura romena, ho preparato queste notifiche e le ho già inviate all'Osce e alla Commissione europea, perché la situazione supera certi limiti ed è normale rivolgersi all'Europa, per sapere cosa sta succedendo in Romania", ha dichiarato Ciolacu. Per quanto riguarda una possibile richiesta di annullamento delle elezioni a Bucarest, Ciolacu afferma che la decisione spetta al sindaco uscente di Bucarest, Gabriela Firea. "Penso che il candidato che dovrà decidere come agire e non il partito. È normale che il partito appoggi i suoi candidati, soprattutto quando c'è un sospetto di questo tipo ma la decisione deve essere presa da Gabriela Firea", ha detto il leader del Psd. “Le contestazioni del Partito nazionale liberale sono state accettate al contrario delle nostre", ha detto Ciolacu. "Capisco che Klaus Iohannis, il presidente della Romania, abbia un problema con il Psd e l'opposizione (…) ma in questo caso c’è un problema di due pesi e di due misure”, ha spiegato il leader socialdemocratico.(Rob)