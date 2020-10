Brexit: Johnson e von der Leyen si incontreranno domani per fine negoziati ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson si incontrerà con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella giornata di domani per "fare il punto" sui negoziati circa un accordo commerciale post-Brexit, e "discutere i prossimi passi da fare". Il Regno Unito e l'Unione europea hanno intrattenuto l'ultimo giro di negoziati a Bruxelles questa settimana, e i due capo negoziatori, David Frost e Michel Barnier, si dovrebbero incontrare nuovamente nella giornata di oggi. Entrambe le parti sono convenute sul fatto che un accordo debba essere raggiunto entro questo mese (entro il 15 ottobre, secondo Johnson) in modo da permettere al Parlamento europeo di eventualmente ratificarlo entro la fine del periodo di transizione, prevista per il 31 dicembre. (Beb)