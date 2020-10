Mediterraneo orientale: Mitsotakis, Grecia del tutto soddisfatta da esito Consiglio europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio europeo sottolinea che la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale, e chiede alla Turchia di accettare l'invito di Cipro ad avviare un dialogo per risolvere tutte le controversie relative a questioni marittime tra Turchia e Cipro. Proprio sulla questione cipriota, il Consiglio europeo appoggia la rapida ripresa dei negoziati, sotto l'egida dell'Onu, e continua ad impegnarsi pienamente a favore di una soluzione globale della questione cipriota nel quadro delle Nazioni Unite e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il Consiglio europeo si attende lo stesso dalla Turchia e l'Ue è pronta a svolgere "un ruolo attivo" nel sostenere i negoziati, anche nominando un rappresentante presso la Missione di buoni uffici delle Nazioni Unite, una volta che tali negoziati saranno ripresi. Partendo dal fatto che vengano sostenuti "sforzi costruttivi per porre fine alle attività illegali nei confronti di Grecia e Cipro", il Consiglio europeo ha convenuto di avviare un'agenda politica positiva Ue-Turchia che punti sull'ammodernamento dell'unione doganale e sull'agevolazione degli scambi, sui contatti interpersonali, sui dialoghi ad alto livello e sul prosieguo della cooperazione in materia di migrazione, in linea con la dichiarazione Ue-Turchia del 2016.