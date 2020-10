Mediterraneo orientale: Mitsotakis, Grecia del tutto soddisfatta da esito Consiglio europeo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Ventisette hanno invitato il presidente Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a elaborare una proposta per dare nuovo impulso all'agenda Ue-Turchia a tal fine. Dall'altro lato, l'Ue ha ricordato che farà ricorso a tutti gli strumenti e a tutte le opzioni a sua disposizione per difendere i propri interessi e quelli dei suoi Stati membri. Infine, il Consiglio europeo ha chiesto una conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale e ha invitato l'Alto rappresentante ad avviare i negoziati per la sua organizzazione. Le modalità dovranno essere concordate con tutte le parti coinvolte e la conferenza potrebbe affrontare temi quali la delimitazione marittima, la sicurezza, l'energia, la migrazione e la cooperazione economica. (Beb)