Repubblica Ceca: elezioni regionali e del Senato, votazioni cominciano nel pomeriggio

- Cominciano alle ore 14 in Repubblica Ceca le operazioni di voto per le elezioni regionali e per quelle di un terzo dei seggi del Senato. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk". Alcuni elettori hanno già avuto modo di votare in seggi speciali "drive-in" e attraverso commissioni elettorali mobili. Si tratta dei cittadini cechi attualmente soggetti a quarantena a causa del coronavirus. I seggi resteranno aperti fino alle 22, per poi riaprire domani dalle 8 alle 14. Le elezioni del Senato sono a doppio turno. Se nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo, tra una settimana si terrà il ballottaggio tra i due candidati più votati nei collegi che dovessero rimanere in bilico. (Vap)