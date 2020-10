Banche: UniCredit premiata come "Best Capital Issuer 2020" da Global Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit è stata nominata Best Capital Issuer nel 2020 da Global Capital. Questo risultato - si legge in una nota - conferma il successo conseguito negli anni scorsi: nel 2010 la banca è stata premiata nella categoria: “Best Euro Bond of the Year”. Il premio è un riconoscimento alla forte capacità di emissione di UniCredit e alla sua strategia esecutiva nell'ultimo anno. I Global Capital Corporate Bond Awards si basano esclusivamente su un sondaggio effettuato tra banche, investitori, società di private equity, società prenditrici e beneficiarie di prestiti e altri partecipanti al mercato. Global Capital è una fonte di riferimento per privati e istituzioni che utilizzano e lavorano nei mercati dei capitali internazionali. (Com)