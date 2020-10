Cina: Consiglio Ue, necessario riequilibrio nelle relazioni economiche e reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Consiglio europeo è necessario che con la Cina si riequilibrino le relazioni economiche e si garantisca la reciprocità. E' quello che si legge nelle conclusioni della prima giornata di Consiglio europeo. Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione orale sulla riunione dei leader dell'Ue con il presidente Xi Jinping del 14 settembre e la firma dell'accordo sulle indicazioni geografiche. Sottolinea la necessità di riequilibrare le relazioni economiche e di ottenere reciprocità. Ricorda l'obiettivo di portare a termine entro la fine di quest'anno i negoziati relativi a un ambizioso accordo globale Ue-Cina in materia di investimenti che affronti le attuali asimmetrie nell'accesso al mercato, contribuisca a condizioni di parità e stabilisca impegni significativi in materia di sviluppo sostenibile. Invita inoltre la Cina a rispettare i precedenti impegni assunti per rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato, a compiere progressi riguardo alla sovracapacità e ad avviare negoziati sulle sovvenzioni all'industria in seno all'Organizzazione mondiale del commercio. (segue) (Beb)