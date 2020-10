Cina: Consiglio Ue, necessario riequilibrio nelle relazioni economiche e reciprocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo incoraggia la Cina ad assumersi una maggiore responsabilità nella risposta alle sfide globali, in particolare adottando una più ambiziosa azione per il clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e a favore della biodiversità e sostenendo le risposte multilaterali alla pandemia di Covid 19, in particolare per quanto riguarda i trattamenti e i vaccini, l'analisi indipendente della risposta sanitaria internazionale e l'alleviamento del debito quale condizione necessaria per la ripresa dalla pandemia, soprattutto in Africa. I Ventisette hanno accolto con favore la dichiarazione del presidente Xi Jinping a seguito della videoconferenza dei leader, secondo cui la Cina mirerà a conseguire la neutralità carbonica prima del 2060. (segue) (Beb)