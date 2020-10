Cina: Consiglio Ue, necessario riequilibrio nelle relazioni economiche e reciprocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo sottolinea le sue preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Cina, compresi gli sviluppi a Hong Kong e il trattamento delle persone appartenenti a minoranze. I Ventisette riaffermano l'approccio strategico alle relazioni Ue-Cina definito nella comunicazione congiunta, elaborata dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza a marzo 2019, dal titolo "Ue-Cina: Una prospettiva strategica" e chiedono che siano compiuti ulteriori sforzi coerenti per la sua attuazione. Il Consiglio invita la Commissione europea e l'Alto rappresentante a presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro marzo 2021 e attende con interesse una riunione di tutti i suoi membri con il presidente Xi Jinping nel 2021. (Beb)