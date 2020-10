Napoli: Laboccetta (Polo Sud), nonni figure fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nonni sono figure fondamentali, straordinarie per le famiglie e per la società. Oggi il Parlamento dovrebbe dedicare almeno un momento di attenzione e di ricordo verso il compianto senatore napoletano Franco Pontone che fortemente lavorò e riuscì a far varare la legge che in questa giornata si festeggia". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Un abbraccio simbolico a tutti i nonni D'Italia - ha concluso il presidente di Polo Sud - Un affettuoso grazie al caro Franco Pontone, indimenticabile amico". (Ren)