Infrastrutture: ferrovie, possibilità di operazione tra Emirati e Germania

- Il direttore generale, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità per le strade e i trasporti emiratino (Rta), Mattar Mohammed Al Tayer, ha tenuto una riunione in videoconferenza con Ernst Peter Fischer, ambasciatore tedesco negli Emirati Arabi Uniti. Si è discusso dei mezzi per rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra l'Rta e la sua controparte in Germania nel campo dei sistemi di trasporto e mobilità. (Res)