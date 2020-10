Camerun: Maurice Kamga nuovo giudice del Tribunale internazionale per il diritto del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giurista camerunese Maurice Kamga ha prestato giuramento come giudice presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare (Itlos), con sede ad Amburgo, in Germania. Kamga, 53 anni e diplomatico di formazione, è il più giovane dei cinque nuovi giudici entrati in carica ieri dopo essere stati nominati dai Paesi membri del tribunale nel giugno scorso. Originario di Bandjoun, a circa 180 chilometri da Bafoussam, la terza città più grande del Camerun, Kamga si è poi stabilito nella capitale Yaoundé per completare gli studi in diplomazia e iniziare la sua carriera presso il ministero delle Relazioni esterne del Camerun. Successivamente ha vissuto a Ginevra, New York e Amburgo prima di diventare, nel 2008, segretario legale presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) con sede all'Aja, nei Paesi Bassi. Nel dicembre 2019 le Nazioni Unite hanno invitato i Paesi membri a presentare le loro candidature in sostituzione di sette dei 21 giudici del tribunale del diritto del mare. La candidatura di Kamga è stata presentata dal Camerun e dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc) e approvata da 157 Paesi. Istituito nel 1996 dopo decenni di negoziati, il Tribunale internazionale per il diritto del mare conta attualmente cinque giudici africani. Il suo primo presidente, il giudice ghanese Thomas Mensah, è morto nell'aprile scorso. (Res)