Libia: oggi la ripresa dei colloqui in Marocco ma le aspettative sono basse

- E' attesa per oggi la ripresa dei colloqui tra le parti libiche nella città di Bouznika, in Marocco. Si prevede che il secondo round del dialogo libico-libico tra l'Alto Consiglio di Stato di Tripoli e la Camera dei rappresentanti di Tobruk inizi in giornata in Marocco, secondo quanto ha confermato il delegato del Parlamento, Abdel Majid Seif Al-Nasr, dopo giorni di attesa, tra deboli speranze e aspettative di non realizzare progressi verso una soluzione, dopo l'emergere di divergenze tra le due parti al dialogo. I deputati del parlamento di Tobruk, riferisce l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, accusano i Fratelli musulmani di aver tentato di far saltare l'accordo e di mancanza di serietà nel raggiungere una soluzione per porre fine alla crisi in Libia. (Lit)