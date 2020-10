© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita, Salman bin Abdulaziz, ha emesso oggi un ordine reale che esenta le forniture agli immobili del Paese dall'imposta sul valore aggiunto (Iva). In un decreto il monarca ha inoltre fissato per il 5 per cento l'imposta da pagare sulle compravendite immobiliari in Arabia Saudita. (Res)