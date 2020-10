Indonesia: coronavirus, la pandemia aggrava la piaga della povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus rischia di cancellare decenni di progressi verso la mitigazione della povertà in Indonesia. Lo scrive il canale d’informazione “Channel News Asia”. Le restrizioni agli spostamenti e le altre misure di distanziamento sociale hanno messo in crisi milioni di lavoratori a basso reddito; la crisi si fa sentire soprattutto nella capitale, Giacarta, una città di 10 milioni di persone dove dal 14 settembre sono entrate in vigore restrizioni ancor più drastiche. La mancanza improvvisa di mezzi di sostentamento si ripercuote anche sulla salute: molte persone non possono permettersi visite o interventi medici perché private del loro reddito. Secondo “Cna”, entro la fine del 2020 ben 5 milioni di cittadini indonesiani rischiano di scivolare sotto la soglia della povertà, ma un peggioramento della crisi pandemica potrebbe causare danni ancora maggiori. Nell’arco egli ultimi vent’anni, circa 55 milioni di indonesiani si sono elevati oltre la soglia di povertà, entrando a far parte della fascia di reddito medio-bassa, che però è la più esposta alle ricadute socioeconomiche della pandemia. Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo dell’Indonesia ha subito una contrazione del 5,32 per cento, superiore al 4,3 per cento previsto dal governo di quel paese. Nei primi sei mesi dell’anno oltre sei milioni di persone hanno perso il lavoro in Indonesia, secondo i dati forniti dalla Camera di commercio di quel paese. (segue) (Git)