Indonesia: coronavirus, la pandemia aggrava la piaga della povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 settembre l’amministrazione di Giacarta, in Indonesia, ha deciso di prorogare di due settimane le misure di distanziamento sociale su larga scala in vigore nella capitale indonesiana, nel tentativo di “spezzare la catena” dei contagi ca coronavirus. Il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, ha dichiarato che la capitale ha registrato un calo dei casi sintomatici da quando nella città sono entrate in vigore le misure di distanziamento rafforzate, il 14 settembre scorso. A Giacarta sono stati registrati 3,854 contagi confermati nei primi 12 giorni del mese di settembre, e 1.453 nei 12 giorni successivi. “Dobbiamo continuare a lavorare assieme per spezzare la catena dei contagi. Le autorità potenzieranno le 3T (test, tracciamenti e trattamenti), mentre i cittadini continueranno a rimanere in casa” ha dichiarato il governatore. Al di fuori delle abitazioni rimarrà in vigore l’obbligo della mascherina e del distanziamento interpersonale, oltre alle raccomandazioni igienico-sanitarie, come quella di lavare frequentemente le mani. (segue) (Git)