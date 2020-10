Vietnam: governo annuncia terza fase del processo di riforma economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam si appresta ad avviare la terza fase di riforma dell’ambiente economico e imprenditoriale, con l’obiettivo di eliminare almeno il 20 per cento dei regolamenti che gravano sul settore entro i prossimi cinque anni. Lo ha annunciato il ministro capo dell’Ufficio di governo, Mai Tien Dung. Secondo il funzionario, il programma di deregolamentazione studiato dal governo per il quinquennio 2020-2025 è il più ambizioso sinora intrapreso da Hanoi, e dimostra la determinazione del paese a migliorare l’ambiente in cui operano gli attori economici, per attrarre ulteriori investimenti esteri e dare impulso alla crescita. Il drastico taglio dei regolamenti e degli adempimenti dovrebbe comportare comportare una riduzione di un quinto dei costi amministrativi per le aziende che operano nel paese. Il piano del governo punta anche a prevenire l’adozione di nuovi regolamenti “inutili, ridondanti, irragionevoli o illegali”, e più in generale qualunque obbligo ponga difficoltà eccessive all’esercizio dell’attività economica e produttiva. Dung ha aggiunto che il governo presterà particolare attenzione alla riforma istituzionale e alla digitalizzazione delle attività di governo e amministrative. (segue) (Fim)