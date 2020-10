Giappone: lo Stato somministrerà gratuitamente il vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini giapponesi potranno ottenere gratuitamente la vaccinazione contro il nuovo coronavirus, secondo una nuova direttiva politica approvata dal ministero della Salute di quel paese oggi, 2 ottobre. Il governo giapponese sta tentando di assicurarsi entro la prima metà del 2021 una quantità di vaccini sufficiente ad immunizzare l’intera popolazione del paese, ed ha riservato a tal fine un bilancio di 671,4 miliardi di yen (6,4 miliardi di dollari). Ad oggi Tokyo ha già sottoscritto contratti di fornitura con le compagnie farmaceutiche AstraZeneca Plc e Pfizer Inc, e ne sta negoziando uno analogo con un terzo colosso del farmaco, Moderna Inc. Ad oggi nessuna delle tre aziende ha completato lo sviluppo di un vaccino efficace. Il ministero della Salute ha anche presentato una proposta di emendamento che renderebbe lo Stato direttamente responsabile delle eventuali reazioni avverse alla vaccinazione.Il Giappone rischia un nuovo aumento dei contagi causati dalla pandemia di coronavirus, nonostante il graduale miglioramento del quadro generale dallo scorso luglio. L’avvertimento è stato lanciato il 24 settembre, da un gruppo di esperti in virologia consulenti del ministero della Salute giapponese. Gli esperti hanno avvertito che il tasso di riduzione delle nuove infezioni ha segnato un rallentamento, e che in alcune regioni la situazione è anzi peggiorata. Nell’arco dei sette giorni sino al 22 settembre il paese ha registrato un totale di 3.287 contagi, in calo rispetto ai 3.731 della settimana precedente. Gli esperti segnalano anche un aumento del tasso di riproduzione effettivo, ovvero il numero di soggetti statisticamente contagiabili da una persona infetta. Dall’inizio di settembre i casi di contagio sono aumentati a Miyagi, Gunma e Chiba, e segnali di un peggioramento della situazione interessano anche Kyoto e Osaka. A Tokyo un nuovo focolaio è stato isolato presso uno stabilimento per la lavorazione degli alimenti, dove ben 78 dipendenti sono risultati positivi al coronavirus.Fujifilm Holdings Corp. ha presentato domanda alle autorità del Giappone per produrre e distribuire il proprio farmaco Avigan come trattamento farmacologico per i malati di Covid-19. Il ministero della Salute giapponese potrebbe dare il via libera all’impiego del farmaco entro la fine di quest’anno, rendendo l’Avigan il terzo farmaco ad ottenere tale approvazione in Giappone, e il primo tra quelli prodotti nel paese. Sinora il governo giapponese ha già approvato l’impiego del dexamethasone e del remdesivier per il trattamento dei sintomi causati dal nuovo coronavirus. L’Avigan è stato originariamente sviluppato da Fujifilm come farmaco anti influenzale; Fujifilm ha concluso i test clinici per verificare l’efficacia dell’Avigan sui pazienti affetti da Covid.19, ma i risultati sono ancora oggetto di revisione.I test clinici relativi all’efficacia del farmaco antivirale Avigan nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 dovrebbero si è concluso questo mese, dopo un ritardo causato dalla difficoltà nell’ottenimento delle certificazioni da parte delle autorità statali. L’ultimo paziente ha partecipato allo studio clinico domenica, 16 agosto, e tutti i dati sono stati raccolti questo mese, ha dichiarato il direttore di Fujifilm, Junji Okada. L’azienda ha avviato lo scorso marzo i test clinici sull’Avigan – un noto farmaco antivirale già in uso per il trattamento di altre patologie – con l’intenzione di concluderli già a giugno. Il calo dei pazienti affetti da coronavirus in Giappone ha complicato però il reperimento di soggetti per i test clinici; a complicare i test è stato anche un rapporto ad interim pubblicato da una università giapponese, che esprimeva dubbi in merito all’efficacia dell’Avigan nel trattamento della Covid-19. (Git)