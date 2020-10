Nagorno-Karabakh: esercito azerbaigiano assume il controllo di alcune aree lungo la linea di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso duri scontri questa mattina nel Nagorno-Karabakh. È quanto riferisce il ministero della Difesa dell’Azerbaigian, secondo cui l’esercito avrebbe occupato una serie di alture strategiche lungo linea di contatto. “Nella notte e alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 2 ottobre, le ostilità sono proseguite in diverse aree del fronte. Ad Aghdara le nostre truppe hanno liberato le alture occupate intorno a Madagiz e hanno preso il controllo di questo punto. Nella direzione Jabrayil-Fizuli, le nostre truppe hanno rotto la resistenza del nemico, lo hanno costretto a ritirarsi e sono riuscite ad avanzare", riferisce il ministero della difesa. Nel comunicato si precisa, inoltre, che i militari azerbaigiani hanno “preso il controllo dell’area del fronte a Murovdag". Se confermate, le offensive dell’esercito azerbaigiano rappresenterebbero il primo vero passo per la riacquisizione di porzioni di territorio del Nagorno-Karabakh, la regione contesa con l’Armenia e occupata da un regime de facto vicino alle autorità di Erevan. (Rum)