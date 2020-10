Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn elenca destinatari prioritari vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operatori sanitari, anziani e malati potrebbero essere i primi in Germania a essere vaccinati contro il coronavirus, quando sarà disponibile in forma sicura. Dall'inverno, le vaccinazioni potrebbero venire effettuate in grandi strutture, come i padiglioni delle fiere. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, come riferisce il settimanale “Stern”. Secondo Spahn, “poiché all'inizio il vaccino non sarà disponibile per tutti, probabilmente sarà necessario stabilire le priorità”. Pertanto, andrebbero immunizzati per primi “ad esempio soltanto gli operatori sanitari e alcuni gruppi a rischio”. Ente responsabile per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive in Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki) ha illustrato le categorie a cui il ministro della Salute ha fatto riferimento. Si tratta di persone di età compresa tra i 50 e i 60 anni, soggetti con con malattie cardiovascolari, diabete o malattie dell'apparato respiratorio e pazienti immunodepressi. Per lo Rki , in base alle conoscenze attuali, tali gruppi presentano un rischio maggiormente elevato di sviluppare una grave malattia da Covid-19. (Geb)