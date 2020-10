Nagorno-Karabakh: premier armeno Pashinyan, la Turchia sostiene militarmente l'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo delle "prove" del fatto che la Turchia sostiene militarmente l'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. "Degli ufficiali turchi di alto livello hanno pubblicamente confermato il loro sostegno all'Azerbaigian, in termini politici e diplomatici, ma anche sul campo di battaglia. Utilizzano droni e F-16 turchi per bombardare delle aree abitate dalla popolazione civile nel Nagorno-Karabakh", afferma il premier armeno, aggiungendo che "ci sono prove che i comandanti militari turchi sono direttamente implicati a guidare l'offensiva". "Ankara ha fornito a Baku dei veicoli militari, delle armi e dei consiglieri militari. Sappiamo che la Turchia ha addestrato e trasportato migliaia di mercenari e terroristi dalle zone occupate dai turchi nel nord della Siria. Questi mercenari e terroristi combattono oggi contro gli armeni", sostiene il primo ministro. "Sappiamo anche che questi terroristi assumono della droga, perché delle siringhe riempite con narcotici sono state scoperte nella tasche delle loro uniformi", afferma Pashinyan. (segue) (Frp)