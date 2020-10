Nagorno-Karabakh: premier armeno Pashinyan, la Turchia sostiene militarmente l'Azerbaigian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno non ha dubbi sulla responsabilità della Turchia nell'escalation della tensione registrata negli ultimi giorni nel Nagorno-Karabakh. "L'esercitazione militare congiunta azerbaigiano-turco che è cominciata lo scorso agosto non è terminata. E l'offensiva contro il Nagorno-Karabakh è in realtà la fase successiva di questa operazione", afferma. Per Pashinyan la mediazione può passare solamente dal Gruppo di Minsk dell’Osce (organismo di mediazione nel conflitto). "I presidenti della Russia (Vladimir Putin) e della Francia (Emmanuel Macron) hanno lanciato un appello forte. Ci aspettiamo un impegno attivo della comunità internazionale affinché si ponga fine all'aggressione", afferma il primo ministro armeno, secondo il quale "l'appartenenza della Turchia al Gruppo di Minsk all'Osce dovrebbe essere sospesa dal momento in cui si comporta in modo bellicoso". (Frp)