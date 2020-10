Germania: deficit comuni a 9,7 miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020, a causa del crollo delle entrate provocato dalla crisi del coronavirus, i comuni della Germania hanno registrato un deficit pari a 9,7 miliardi di euro. È quanto reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ricorda come nello scorso hanno il disavanzo dei municipi fosse di appena 300 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra gennaio e giugno scorso, le entrate fiscali de comuni si sono ridotte del 10,6 per cento a 39,6 miliardi di euro. Gli introiti dell'imposta sulle attività produttive sono diminuiti in maniera particolarmente netta, perdendo il 21,3 per cento per scendere a 19,1 miliardi di euro. Nello stesso periodo, la spesa è aumentata del 6,2 per cento a 137,1 miliardi di euro. Le spese in conto capitale sono cresciute del 16,0 per cento a 16,3 miliardi di euro, con le costruzioni che costituiscono la parte più consistente. Le uscite per il personale amministrativo sono salite del 4,7 per cento a 35,3 miliardi di euro. Le prestazioni sociali ammontano a 30,3 miliardi di euro e sono rimaste sostanzialmente stabili. (Geb)