Germania-Vaticano: primo ministro Renania settentrionale-Vestfalia invita il Papa nel Land

- In visita in Vaticano nella giornata di ieri primo ottobre, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, ha invitato Papa Francesco a vistare il Land nel 2021. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Al termine dell'udienza privata con il Pontefice, Laschet ha dichiarato: “Le nostre società nel nord, anch'esse minacciate di disgregazione, non hanno bisogno di tanta solidarietà finanziaria, ma dell'impulso spirituale di un uomo che possa anche unire le persone”. Candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia ha quindi evidenziato come, in un mondo in cui molti sostengono “Il mio paese prima di tutto”, riunire le persone sia “un impulso particolarmente importante che la Chiesa può dare”. Il riferimento pare al motto “America first” del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cui segretario di Stato Mike Pompeo era in Vaticano contemporaneamente a Laschet. (segue) (Res)