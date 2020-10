Germania-Vaticano: primo ministro Renania settentrionale-Vestfalia invita il Papa nel Land (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il Papa ha respinto la richiesta di Pompeo per un'udienza privata. Il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, ha motivato la decisione con il fatto che il Papa non riceve personalità coinvolte in una campagna elettorale, come quella in corso negli Stati Uniti per le presidenziali del 3 novembre prossimo. Secondo la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'invito di Laschet al Papa perché si rechi in Renania settentrionale-Vestfalia nel 2021 può avere “un senso politico”. Nell'autunno del prossimo anno, in Germania si terranno infatti le elezioni federali. Non è escluso che Laschet, se venisse eletto presidente della Cdu, possa essere candidato a cancelliere dal partito e dall'Unione cristiano-sociale (Csu). (Res)