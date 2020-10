Germania: “Der Spiegel”, Laschet (Cdu) a Roma si esercita a fare il cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua visita a Roma e in Vaticano dal 30 settembre al primo ottobre, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia Armin Laschet si è esercitato a “fare il cancelliere” tedesco. È quanto afferma il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che Laschet è candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Se fosse eletto, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia potrebbe essere candidato a cancelliere dalla Cdu e dall'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni federali che si terranno in Germania nel 2021. Per “Der Spiegel”, nella sua visita a Roma Laschet si è, dunque, presentato “come uno statista”, incontrando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Inoltre, Laschet è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano. Il motivo del viaggio sono le celebrazioni per la Giornata dell'unità della Germania (3 novembre) nelle ambasciate tedesche in Italia e presso la Santa Sede. Quest'anno, la Renania settentrionale-Vestfalia è, infatti, il Land partner dell'evento. (segue) (Geb)