Germania: “Der Spiegel”, Laschet (Cdu) a Roma si esercita a fare il cancelliere (2)

- A ogni modo, la visita di Laschet a Roma e in Vaticano è state anche un messaggio agli altri candidati alla presidenza della Cdu. Si tratta di Friedrich Merz, esponente della destra del partito, e Norbert Rottgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Laschet ha dunque vouto presentarsi come “uno statista sulla scena internazionale”. Tuttavia, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia è molto indietro rispetto ai concorrenti nella scalata verso il vertice della Cdu. Secondo gli ultimi sondaggi, Merz è al 25,5 per cento, Roettgen all'11,4 per cento e Laschet è fermo al 9,7 per cento. La Cdu eleggerà il suo prossimo presidente al congresso che terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo. (Geb)